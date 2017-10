Moss-press på Ørn





Sprint-Jeløy vant 1-0 hjemme på Bellevue mot Østsiden, men måtte uansett tåle å få spikra nedrykkss-skjebnen samtidig. Det siden Vestfossen slo allerede fortapte Holmen 3-1.





Det unge og like fortapte Odd3-mannskapet tapte 1-3 borte mot Kvikk i Halden, mens Kråkerøy slo Oppsal 3-0 hjemme. Fra Halden merker vi oss at avdelingens toppscorer-duo kom fra benken og scora hvert sitt mål. Øystein L. Næsheim og Bjørn Berglund ble begge satt på i det første spilleminuttet, og står nå med 24 kasser hver for tabelltreeren. Den ekstremt målfarlige duoen er nok tiltenkt ei rolle i rekrutt-kampen mandag hjemme mot Borgar, der bare seier er godt nok for å redde plassen til Kvikk Halden2 i 4. divisjon.





De to siste kampene i den 23. runden spilles mandag - og er begge ekstremt viktige for hjemmelaga. Ørn Horten må slå Sarpsborg08-2 om de skal henge på Moss i front. For Drøbak-Frogn er det bare seier som er godt nok mot Strømsgodset2 om håpet om å overleve skal stå seg inn i de siste kampene.





Moss brukte lørdagen til å trygge tabellteten på Oslo vest, og gjorde sine to første bytter i det første spilleminuttet. Rutinerte Morten Giæver og Kjetil Berge starta begge på kampen, trolig for å være kvalifisert til å spille Moss2 sin bortekamp mot Rakkestad i 4. divisjon mandag. Youseff Chaib åpna ballet etter 18 minutter med sin 13 scoring for sesongen, og Marcus Olsson sikra pauseledelse 2-0. Innbytter Håvard Thun fastsatte sluttresultatet til 3-0 med sitt niende seriemål i 2017.