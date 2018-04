Nå starter 3. divisjon for alvor!



I avdeling 1 er spørsmålet først og fremst: Hvor sterkt er egentlig dette feltet? Vi er usikre. Det som er sikkert er at det er første gang Oslo og Møre og Romsdal møtes i samme avdeling på dette nivået.

1. runde i Norgesmesterskapet spilles mellom 1. og 2. serierunde: http://www.nettips.no/hjem/slik-spilles-1-runde-i-nm

Ullern har forsterka godt i vinter, og sett bra ut i flere treningskamper. Kniver om opprykkstipset med Oppsal, som har forsterka med målmaskinen Lasse Bransdal. Spissen banka inn 25 mål for Ørn Horten i det som trolig var den tøffeste avdelingen i 3. divisjon i fjor. Ørn Horten havnet da 9 poeng bak suverene Moss.

Outsider blir Follo( Nesten konkurs i fjor, mye ungt igjen etter nedrykket)

Dette er 2. divisjon avdeling 1: http://www.nettips.no/hjem/slik-ender-2-divisjon-avdeling-1

Man skal dog vokte seg for å undervurdere Herd og Spjelkavik, som i fjor kriget med Bergens-laga om poenga i avdeling 4. Der vant Brattvåg, men nivået i år er trolig lavere enn på avdelinga i fjor. Herd har mistet toppscorer Kristjansson til Raufoss, og det vil merkes. I tillegg har viktige bærebjelker som to bla Rekdal forsvunnet, og den viktige kantspilleren Patrik D. Hjelmseth forsvant til Brattvåg. Erstatterne er enten unge fra egne rekker eller hentet fra den lokale sandkassa på Sunnmøre. Ingen opprykksambisjoner, og ender heller ikke øverst på tabellen. Er dog kapable til å slå de fleste på sine gode dager. Spjelkavik også mistet sine to beste spillere fra i fjor i Sunde og Dalhus. Har dog hentet inn en spiller som Emil Dalberg (Tidligere kjempetalent i AaFK) og ellers lokale spillere som kan ta nivået. Med Fagermo og Aarøy vet man at det blir godt organisert og solid fysikk. Spjelkavik har sett bra ut i vinter, men sjokk-tapte 1-2 for 4. divisjonslaget Volda i siste cup-kvalikk. Vi tror de går bedre enn Herd, og kanskje topp 4. Skrellbud som underdog i mange kamper.

Dette er 2. divisjon avdeling 2: http://www.nettips.no/hjem/dette-er-2-divisjon-avdeling-2

Nyopprykkede Hødd2 får det tøft sammen med rekruttene til både Kristiansund og KFUM. Alle tre nye på nivå fire i år. Molde2 vil stille skarpt hjemme, ungt borte, og ender trolig topp 6 i avdelinga.



Tabelltipset:

1. Oppsal 2. Ullern 3. Follo 4. Spjelkavik 5. Molde2 6. Herd 7. Drøbak-Frogn 8. Ready 9. Træff 10. KBK2 11. Lokomotiv Oslo 12. KFUM2 13. Hødd2 14. Rilindja





Norsk Tipping ligaen starter forsiktig allerede fredag kveld, men har lørdagen som sin store åpningsdag. 84 lag fordelt på seks avdelinger. Vi skal prøve å presentere alle seks med et tabelltips i tillegg. 3. divisjon kan knapt kalles breddefotball lenger, da nivåskjerpingen har satt store krav til både økonomi, administrasjon og sportslig slagkraft. Dog finner vi klubber med sus over på nivå fire fortsatt. Som for eksempel Lyn, Frigg og Kvik Halden