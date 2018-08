Naglestad sikret tabelltopp på overtid





En annen potensiell storscorer sto bak begge Hødds mål hjemme mot KFUM Oslo. Markus Naglestad utlignet fra straffemerket rett etter pause, for så å sikre seieren to minutter på overtid med et spektakulært frispark.

Fra 22 meter skrått på boksen til gjestene, merket Naglestad seg at KFUM-målvakten åpnet høyrehjørnet sitt i overkant mye. Trolig fordi han forventet et innlegg. I steden kom en hard curl over muren, og målvakta var en halv meter feil plassert til annet enn å slå ballen inn i eget nett.





Et annet formlag i avdeling 2 er Egersund, som kjørte over stakkars Vidar på Lassa stadion med 6-2. Spørsmålet er om opphentinga er startet i tide for laget som en periode på våren lå sist på tabellen.





Brattvåg tok sin fjerde strake seier, og har tatt flere poeng etter sommerpausen enn under hele vårsesongen til sammen. Denne gangen var det med en sterk 2-1-seier hjemme mot et toppet VIF2-mannskap. Hele innbytterbenken fra seieren mot Tromsø var sendt til Sunnmøre. Uten at det hjalp. Det hører med til historien at BIL-keeper da Silva reddet straffespark fra toppscorer Sander Werni på stillinga 1-0, og at 2-0-målet var et skudd som ikke hadde gått inn uten hjelp fra en Oslo-støvel.





Resultat serierunde 16:





Hødd-KFUM 2-1

Skeid-Stjørdals Blink 3-1

Brattvåg-VIF2 2-1

Vidar-Egersunds 2-6

Kjelsås-Bryne 2-2

Arendal-Vard 2-0

Fløy-Nardo 1-1





Tabell:





1 Hødd 16 34 2 Skeid Fotball 16 32 3 Egersunds 16 26 4 Kjelsås 16 26 5 Arendal 16 26 6 KFUM 16 24 7 Bryne 16 23 8 Brattvåg 16 22 9 Fløy-Flekkerøy 16 20 10 Vålerenga 2 16 18 11 Nardo 16 18 12 Stjørdals-Blink 16 16 13 Vidar 16 15 14 Vard Haugesund 16 8





Skeid følger imidlertid Hødd som en skygge i tabelltoppen etter sin 3-1-seier hjemme mot Stjørdals-Blink. Det var avgjort til pause på Nordre Åsen, der hjemmelaget ledet 3-0. Blant annet etter to mål av toppscorer Mesut Can. Sist sesongs Grorud-spiller har dermed 13 kasser, der 11 av de er hamret inn i seriespillet.