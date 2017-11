Nardo forsterker





Nå kan trener Tormod Jr. Bjerkeset konstatere at stallen for 2018 styrkes før vi runder nytt kalender-år.





Christoffer Engan signerte nylig for to nye år, og det er en viktig signering offensivt for trønderne. Engan sto blant annet for to av måla i 4-2 seieren i siste serierunde hjemme mot Bryne.

Signert på ny avtale ut 2019 har også årets spiller og den solide sisteskansen Henrik Bakke gjort.





20 år gamle Arne Gunnes har også tatt turen over fra Byåsen, som var sjanseløse på å fornye kontrakten i 2. divisjon i år. Spissen har tross sin unge alder vært en av Byåsens viktigste spillere de siste sesongene, og Rennebu-karen blir viktig i Nardo sin 2018-kampanje også.





Tilbake i burgunder er landslagsspiller i futsal, Andreas Fossli. 20-åringen gikk alders-gradene i Nardo, men angriperen har de to siste årene spilt i Byåsen.





Serieoppsettet for 2. divisjon kommer lørdag 2. desember.

Bydelsklubben i Trondheim er ikke kjent for å ha de feiteste sjekkene å tilby, men imponerer hvert eneste år med å klore seg fast på nivå 3 i norsk fotball. Denne sesongen var Nardo mer lysende enn på lenge med sin syvende plass. Tap i to av de tre siste kampene sørget for at fjerde plassen bak den suverene tet-trioen gikk fløyten.