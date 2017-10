Nedrykksdrama lever videre





Det på bekostning av Strømsgodset2 som bare fikk med seg 1-1 fra Ullern, der hjemmelaget utlignet rett før full tid. De to nevnte rekruttlagene ligger rett bak og over Drøbak på tabellen, og det blir spennende å se hva slags lagoppstillinger de kommer med i siste serierunde når plassen i 3. divisjon er i spill.





Drøbak-Frogn møter Østsiden borte, og Drillos gamle klubb kan heller ikke føle seg helt trygg etter 1-1 i Halden lørdag ettermiddag. Alban Shipshani sendte Østsiden i ledelse til pause, men Herman Blystad utligna rett før slutt.





Thomas Klaussen scora vinnermålet for Moss i årets siste hjemmekamp mot Kråkerøy, og kråkene fikk det synlige beviset på avdelingsmesterskap og oppykk etter kampen. 60 poeng i en sylskarp avdeling er sterkt levert, men ser vi i motsatt ende så rykker man ned på smått utrolige 33-35 poeng.





Andre resultat:

Vestfossen-Odd3 5-2

Oppsal-Holmen 5-0

Ørn Horten- Sprint Jeløy 1-2













Ibrahima Konate sendte det formsterke hjemmelaget i front før pause, men Andreas Albech utligna for det unge Sarpsborg08-rekruttlaget. Atle N. Tronsmoen og M`Bandy Camara sikra de uhyre viktige tre poenga, som gjør at gutta fra badebyen har kava seg over streken etter fire strake seire i avdeling 1.