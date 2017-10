Nedrykksdramatikk i avdeling 5





6 poeng skiller 3. plassen Molde2 fra 12. plassen Strindheim!





Rosenborg2 benyttet fredagen til å vinne 3-2 hjemme mot Tillerbyen. Der sto lillebroren til Anders Konradsen, Morten, for to av måla, som på lang vei redder plassen for Rosenborg-rekruttene.





Sesongen til Mosjøen har generelt sett vært tung med en alt for tynn stall, der for mange unge spillere har måtte dra lasset lenge. Tabelljumboen tapte lørdag 2-3 hjemme for Junkeren, der vinnermålet typisk nok for lag i motvind, kom på overtid.





Det kan bli svart på Nordland-stripa mellom Mo og Mosjøen, for rivalen knappe 10 mil sør ligger også under streken etter den målløse forestillinga hjemme mot Verdal.





Strindheim kan få sitt andre nedrykk på to sesonger, om trønderne ikke makter å klatre borte fra bunn 4 de neste tre rundene. I dag ble det 2-3 hjemme på Ruta arena mot by-nabo Kolstad. "Trøsta" for Strindheim er at de kan avgjøre alt selv med tre cupfinaler igjen mot andre lag i sona rett over de. Tillerbyen(b), Orkla(h) og Verdal (b)





Sverresborg tapte 2-5 i Steinkjer, og har som Mosjøen ekstremt lang og krevende vei opp til trygg sone.





Træff har hatt en berg og dalbane sesong på en super-tight tabell der alle har tatt poeng fra alle. Med bare 2 poeng siste 5 kamper står nå de hvite og grønne bare to poeng over nedrykk, og innspurten er ikke enkel på papiret. Bortekamper mot Verdal og Junkeren sammen med en hjemmekamp mot bynabo Molde2 er menyen.





Mandag spiller suverene Blink hjemme mot Molde2.





I avdeling 5 er høyst trolig Sverresborg og Mosjøen fortapt i bunnen, men hvem som slår følge med duoen ned i 4. divisjon er en helt annen sak.