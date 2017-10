Spillselskapet Coolbet holder Nest Sotra som 1.67-favoritt til å ta opprykket, med Notodden som nærmeste utfordrer til 3.35 ganger innsatsen i retur. Kanskje kan telemarkingene snyte Nest på konfekten helt mot målsnøret?

Nest Sotra har gode sjanser til å klare det etterlengta opprykket de satser mot ettersom de står igjen med Vindbjart borte, Byåsen hjemme og Hønefoss borte. Bryne har en kamp mer spilt, og kun hjemmekamp mot Fram og Nardo borte igjen.

Dermed er det Notodden som trolig er den største utfordreren om opprykket. Telemarkingene som satser mot OBOS, har Vidar borte, Vindbjart hjemme og Byåsen borte. En relativ grei avslutnings-stripe, men Notodden er altså avhengige av at Nest Sotra feiler i innspurten.





I bunn må to av de tre laga Odd2, Fana eller Vindbjart takke for seg på nivå 3, og Coolbet er ganske klare på at det blir Vindbjart som må ta heisen ned. 1.17-oddser. Fana betaler 1.40 for nedrykk, mens Odd2 ligger ute til 2.25. Eliteserieklubben er meget interessert i å beholde plassen sin i 2. divisjon, og sender nok et oppegående lag til Egersund.





Runden ellers:





Fram-Nardo

Hønefoss-Fana

Byåsen-Hødd