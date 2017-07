Nest Sotra suverene

Dette var topp mot bunn før kamp og det ble også synlig utover i kampen. Hjemmelaget Nest Sotra var det klart beste laget og seieren kunne blitt mye mer enn de 6-1 det endte.

Kampen startet med et bra trøkk fra hjemmelaget og Alexander Dang skaffet vertene straffe etter et godt kvarter. Hønefosskaptein Marko Jankovic hadde ikke sjanse å følge Dang på fart og la han i bakken. Straffen blir reddet ikke bare en, men to ganger av Alexander Pedersen. Dang får sin revansje og er høyest i luften på et av mange gode innlegg etter 22 minutter. Dermed 1-0. Like før pause setter Ståle Steen Sæthre inn 2-0, igjen på hodet, mens Bjarte Haugsdal setter 3-0 minuttet før pause. Vi tror ikke Hønefoss hadde en avslutning på mål i denne omgangen.

Etter hvilen forsøker Høneoss litt, men det er Nest Sotra som igjen scorer. Igjen er det Dang som er mannen. Dermed scorer han sitt mål nummer 14 for sesongen og 4-0. Like etter er det en meget god Joachim Edvardsen som får æren til å nette. Han hadde flere meget gode innlegg og assist i dag.

Hønefoss reduserer ved Sami Kamel etter 75 minutter. Dang er derimot ikke ferdig og han setter 6-1 i det 90 minutt. Dermed scorer spissen sitt andre hat-trick på de to siste kampene. Spissen har tydlig også bevist at 2.divisjon er en divisjon han fint kan prestere på etter mange år nedover i seriesystemet.

Nest Sotra var gode i dag, mens Hønefoss er det svakeste laget vi har sett i denne divisjonen denne sesongen. Frode Lafton og co må gjøre mye skal de overleve. For Steffen Landro og Nest Sotra blir det et rotterace inn mot siste kamp i konkurranse med bl.a Bryne.

