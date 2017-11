Ny alvorlig skade for Brattvåg-kapteinen

Brattvåg-kaptein Simon Tomren var på vei tilbake etter korsbånd-skade. Så røyk deler av achilles-scena på trening sist torsdag.

24-åringen skada korsbåndet i en av de siste treningskampene før seriestart, og BIL-kapteinen mista hele 2017-sesongen.

De siste månedene har Tomren vært mer og mer delaktig under treningene på feltet, og Brattvåg venta han for fullt tilbake til sesongoppkjøringen i januar.

Sist uke var uhellet på nytt ute for spilleren som knapt har vært skadet før i år. En del av achillesen revnet opp, men Tomren slipper i alle fall operasjon denne gangen. Det blir en ny lengre periode uten balltrening på midtbanegeneralen. Fram til nyttår er det gips og stillstand, og etter det kan 24-åringen starte med fysisk opptrening.

Usikkerheten er om legene gir grønt lys for involvering til seriestart i 2. divisjon 2018.

Tomren kom fra Kristiansund før 2015-sesongen, og var en nøkkelspiller under opprykket samme år.

Han startet alle 28 cup- og seriekamper den sesongen. Han skåra "bare" tre mål, men var arkitekten bak mye av det offensive for Brattvåg.

I 2016-sesongen spilte Tomren 25 av 29 kampar fra start av i 2. divisjon som nyutnevnt Brattvåg-kaptein. To kamper sona han karantene, mens de to siste ble stått over grunnet små-smeller.

24-åringen har kontrakt ut 2019 med Brattvåg.