Nye seire til topp 3?

Lura tar i mot Pors tidlig ettermiddag lørdag, og der må gjestene tåle et blytungt favorittstempel mot tabelljumboen fra Rogaland. En ensom seier mot Sandnes Ulf er alt Lura har å slå i bordet med etter 7 runder, og det skremmer ikke vannet av mange i denne avdelinga. Pors inne i en god flyt, og Telemarks-laget scorer mye mål for tida. Tommy Svindal Larsens gutter fikk rista av seg snublestarten, og står nå frem som den opprykksutfordreren alle mente de ville være før sesongen. 1,40 føres opp på kupongen.

Tøft kamp-program for Fløy etter "cup-eventyret" Dette blir fjerde kampen på 11 dager, og slikt må bety noe. Det kan slå begge veier, men uansett må tabell-lederen tåle favorittstempelet hjemme mot et Sola-lag som har skuffet en del etter 2-1 seieren hjemme mot Pors innledningsvis. Uansett er dette et mulig bananskall for et cup-slitent Fløy, som forsvant ut med 0-3 av cupen for Odd senest onsdag.

Start2 har vist seg gjennomgående solide, men har skuffet noe med to strake uavgjorte - senest 2-2 hjemme mot Sandnes Ulf2. Kan i prinsippet sende et forsterka rekruttlag til Stavanger, men der kan også Viking2 finne på å styrke sitt mannskap. Gjestene favoritter, men her må lagoppstillinger finleses før kamp.

Halsen må tåle et klart favorittstempel i Sandnes, mens Brodd mot FK Tønsberg er en mer åpen sak. Gjestene inne i en tung periode offensivt, og hjemmesterke Brodd kan få noen små underholdnings-dollar om en skal se kampen fra tribune-plass.

Bunnkampen Bryne2 mot Express har ingen av laga særlig råd til å tape, og vi velger å ikke ta stilling til utfall der.

Staal Jørpeland fikk seg en liten opptur med 1-1 hjemme mot Madla torsdag.