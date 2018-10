Odd2 eneste rekruttlag igjen i 2. divisjon





Dermed er Odd2 eneste rekruttlag igjen i 2. divisjon, etter at Stabæk og VIF mistet sine rekruttlag på nivå 3.





Raufoss er klare for OBOS, mens Fredrikstad med sitt enorme budsjett skal møte kameratgjengen fra KFUM om retten til å spille playoff mot nummer 14 i 1.divisjon. Det er fortsatt spenning i høstluften for Per Mathias Høgmos menn.





Resultat serierunde 26:

Fram-Elverum 5-1

Moss-Asker 1-1

Hønefoss- Stabæk2 2-1

Odd2-Nybergsund 1-1

Mjølner-Grorud 1-2

Bærum-Raufoss 3-2

Fredrikstad-Alta 4-1





Tabell:





Det meste var avgjort før siste serierunde i avdeling 1, men siste nedrykksplass var fortsatt åpen. Den kampen sto i Skien, der et forsterket Odd2 tok i mot Nybergsund til ren finale om den siste plassen i PostNord-ligaen. På Skagerak arena ville Odd2 berge seg med minimum uavgjort, og 1-1 endte det i Nordre del av Skien lørdag.