Odd2 på trygg grunn

Odd2 mønstra Vegard Bergan, Joakim Våge Nilsen, Pape Patè Diouf, Riku Riski og Stefan Mladenovic fra eliteserien i dagens enormt viktige 2. divisjonskamp. I tillegg fikk Pors-innleide Anders Klemensson som venta sin debut, og målvakta fikk vise fram klasse ved avgjørende situasjoner mot slutten. Straffescoringa kom etter en situasjon der midtstopper-talentet Odin Bjørtuft ble felt, og Våge Nilsen var sikker fra merket.





Dermed klatra Odd2 over streken på bekostning av Fana og Vindbjart rett bak der igjen. To av de tre laga kommer til å følge fortapte Byåsen ned i 3. divisjon. I Skien er det mobilisering for å berge utviklingsarenaen til de nest beste og mest talentfulle unge spillerne. Trolig blir det et sterkt lag som drar til Egersund lørdag, ettersom det er landslagspause. Vard Haugesund (h) og Fram (b) er to siste oppgaver.

Fana skal til Hønefoss til helga før det hele rundes av med Egersund (h) og Vard Haugesund (b)

Vindbjart har den tøffeste ruta igjen med opprykks-kjemperne Nest Sotra (h) og Notodden (b) før det hele rundes av med Vidar (h).