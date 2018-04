Odds-vurderinger serierunde 1





Avdeling 1. En uventet miks av lag gjør styrkeforholdet uvisst mellom Oslo og nordvest. Vi tror Spjelkavik er et lag som kan hevde seg i denne avdelinga uten at det blir opprykkskamp av den grunn. Både de og nabo Herd fra Ålesund var i en tøffere avdeling i fjor. Lørdag er det hjemmepremiere mot Træff. Moldenserne har som vanlig mistet halve stallen i vinter, og var i tillegg i en svak avdeling i 2017. Det oser lite mål av dette oppgjøret, og Coolbets 1.80 på under 3,5 mål blir spillet. Fåes også hos Norsk Tipping til 1.67, men kan ikke singelspilles der.





Avdeling 2. Den kvalitativt tøffeste avdelingen i 2018, og Kent Bergersens Kvik tror vi vinner denne avdelinga. Vi finner ingen kamper i den første runda av større verdi, men mener et langtidsspill på Kvik som avdelingsvinner til 2.15 hos Coolbet er spillet for de som vil legge noe med horisont. Både Norsk Tipping, ComeOn! og NordicBet er klart lavere på oddsskalaen.





Avdeling 3. Vindbjart med store utskiftninger, mens andre forventende topplag har mistet storscorerne sine. Vindbjart skal til Tønsberg allerede i første serierunde, og det er uten tvil en interessant kamp. Vi står over den oddsmessig, men tar heller en H-posisjon på Sola mot Halsen. Vertene så og si uendret fra i fjor, nytt trenerteam, og kommer til å være sterke hjemme. Halsen fortsatt unge, og har mistet sine sterkeste offensive kort. Coolbet 1.60 eller Norsk Tipping 1.55.





Avdeling 4. Munkene fra Lyseklosterfjorden blir vårt opprykksdrag, og Coolbets 2.70 er klart markedsledende. Lysekloster tett på opprykk i fjor, men har mistet mange spillere siden da. Forsterket bra i vinter, og satser som alltid ambisiøst. Utfordrer er først og fremst Fyllingsdalen og med Fana som en outsider. Finner ingen spill i den første serierunden, men et langtidsspill på Lysekloster plukkes inn.





Avdeling 5. Heller ikke her blinker objektene mot oss åpningsdagen, men vi synes Byåsen er interessant som avdelingsvinner. Det betaler Coolbet 3.45 på, og bare ComeOn! er til dels konkurransedyktig med sine 3.25.





Avdeling 6. Parademarsj for Lyn - eller? Vi tror det, men det gir lite mening å plassere langtiddsspill på det i et marked som priser Lyn-opprykk lavest av alle opprykksfavoritter fra Norsk Tipping-ligaen. Møter nyopprykka Melbo hjemme i serieåpningen. Alt annet enn en høyst udramatisk hjemmeseier vil overraske. Kanskje kan Lyn -2 være et lite spill i en ellers knusktørr runde? Coolbet viser opp 2.15 på det handicap-spillet.





Det deles ikke ut bankgarantier i første serierunde, men noen vurderinger har vi gjort oss om spill som ser spennende ut i forkant av første serierunde.