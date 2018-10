Oddshjørnet





Denne helgen går vi på nytt for Brattvåg-seier, selv om det er gjestene Nardo som tabellmessig har størst motivasjon to runder før slutt.





Brattvåg har levert en sylskarp høstsesong, og tok sist runde sin syvende borteseier for sesongen. Det som nyopprykket, og sunnmøringene sikler etter å komme inn foran Arendal på tabellen. Plassen er reddet, og slik sett er det skummelt å stole for mye på Brattvåg. Dog tror vi de legger mye i avslutte en god sesong best foran eget trofast publikum.

Nardo har på mirakuløst vist klort seg fast på nivå 3 over flere sesonger, men er nå i akutt fare for å ta heisen ned i 3. divisjon. To poeng over streken, men laga rundt har startet å plukke jevnt med poeng. Kommer med knallhard duellkraft, dødballer og overganger. Vant en helt jevn vårkamp 1-0 på Nissekollen, men mot et formsterkt hjemmelag tror vi ikke på noen reprise.





Coolbet betaler 2.15 for hjemmeseier mot Norsk Tippings 1.95





De øvrige:





Som sagt ytterst begrenset denne helga, men vi tror topp3 i avdeling 4 alle sikrer seg tre poeng.





Sotra og Fyllingsdalen kan få en ren opprykksfinale om helgens resultat er jevne. Lysekloster er avhengig av at et eller begge lag gjør seg bort, for at Os-laget skal klare opprykk.





Coolbet og Norsk Tipping er helt jevne i odds-settinga fredag ettermiddag.





1.70 på Lysekloster borte mot Stord frister mest. Deretter 1.50 på Brodd hjemme, og til slutt Sotra til 1.35 borte mot ferdigspilte Øystese.

Sist runde anbefalte vi Brattvåg som rundens store odds-drag borte mot Kjelsås til 3,5-gangen. I tillegg satt begge anker og 1/2 øvrige anbefalte spill.