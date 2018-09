Oddshjørnet





I avdeling 6 er det toppoppgjør i tigerstaden. Senja utfordrer tabell-leder Lyn til duell i Oslo-klubbens egen lekegrind. Lyn leder tabellen et poeng foran Senja og 3 foran Frigg.





Vi tar ikke posisjon i noen av de to toppkampene, men finner i stedet fram til andre objekter vi ser potensiale i oddsmessig.





De to sikreste kortene er å finne i avdeling 2 og avdeling 5. Både Kvik Halden og Byåsen har rett nok bortebane, men det bør uansett gå veien mot begrenset motstand.

Kvik Halden jager Eidsvold i avdeling 2, og har ikke råd til feilskjær. Like formsterke er Byåsen som skaffet seg seks poeng til Rosenborg2 sist runde.





Dermed er de to objektene (Odds hentet fra Coolbet, som generelt er markedsledende):





Valdres-Kvik Halden B 1.42

Løten-Byåsen B 1.60





Vi anbefaler også et spill på godtgående Fyllingsdalen på tur til Stavanger og bortekamp mot Vardeneset.





Vardeneset-Fyllingsdalen B 1.55





Dagens 2-oddser-drag finner vi i 2. divisjon avdeling 2. Disse er selvsagt ikke å dra inn på bestilling, men vi snakker om stor forskjell på lagene formmessig om dagen.





Egersund har vært i rå form lenge, og jager playoff til opprykk et stykke bak suverene Skeid. Tar løs på Kjelsås i Oslo i dag, og hjemmelaget har falt noe av etter en overraskende sterk vårsesong.





Hødd har falt sammen som et korthus de siste ukene, og lite stemmer for det opprykks-sugne mannskapet fra Nordvest. Bortekamp mot godtgående Arendal passer så dann ikke bare optimalt, og hjemmeseieren anbefales. Begge disse to lagene jager playoff til opprykk, så kampen er meget viktig.





Dermed blir de to siste anbefalingene som følger:





Kjelsås - Egersund B 2.25

Arendal-Hødd H 2.10





Odds som nevnt hentet fra Coolbet.

I avdeling 4 tar formsterke og opprykksambisiøse Lysekloster løs på Sotra. Gjestene har ledet tabellen klart store deler av sesongen, men har nå bare et poeng å gå på til "munkene" og Fyllingsdalen.