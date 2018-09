Oddshjørnet

Lørdagens beste spill blir Skeid hjemme mot KFUM.





Oslo-derby, men i øyeblikket forskjell i både klasse og kvalitet på disse to laga i 2. divisjon avdeling 2. KFUM tatt 2 av 18 poeng etter ferien, og er blyloddet på tabellen for øyeblikket. Rett nok uheldige som mistet uavgjort to minutt på overtid i Ulsteinvik nest sist, men får det tøft mot opprykksjagende Skeid. Tom Nordlies mannskap kjemper en knallhard kamp for å holde seg foran Hødd, og må samtidig holde et øye med formbomba Egersund. Dog mye kvalitet i dette laget, og seier her kan gi luke ettersom Hødd nettopp får sterke Egersund på besøk.





Coolbets 1.65 står seg godt målt opp mot Norsk Tippings 1.42 på H.





Vi gir oss ikke helt i avdeling 2, der Brattvåg møter Vidar søndag til en meget viktig kamp i nedrykksstriden. Vidar tatt 1 av 18 poeng etter ferien, og har rett og slett ikke væt videre heldig med skader eller marginer de siste månedene. Dog har Stavanger-guttene nå kommet dit at man rett og slett ikke er god nok i en del kamper, og har også hentet inn en del erstattere fra 3. divisjon. Brødrene Jakobsen spennende, men Vidar får det knalltøft i Brattvåg. Som møtte et Egersund som var for gode sist, men hadde fire strake seire før det. Ser mye bedre ut defensivt enn under vårsesongen.





Coolbet også her med 1.65, som er identisk med Norsk Tipping og ellers øverst marginalt der markedet plasserer seg på H.





Et siste drag lørdag kan være Ørn Horten borte mot Pors. 2-gangen spennende på tabell-lederen som må våkne om ikke det skal bli ubehagelig jevnt om opprykket i avdeling 3.













Nest Sotra er et unikum i norsk toppfotball. Ågotnes er ikke verdens navle, men en fryktet arena å yppe seg mot vertene på. Selger unna sine beste spillere, men klarer å erstatte disse i et kollektiv som ikke blir svekket. Steffen Landro har i sommer tatt farvel med nøkkelspillere som Johnny Furdal og Ståle Sætre, men kan samtidig slå fast at hans mannskap har tatt 12/12 poeng mot sist sesongs eliteserieklubber AaFK og Viking. Senest en fortjent seier i Ålesund, der Nest også var litt heldige etter at hjemmelaget brant straffesparket. Dette eventyret står altså å banker på døra til opprykks-playoff, og har fakta vunnet 3 av siste 4 kamper.

Strømmen så lenge død og begravet ut, men har samlet seg og startet klatring ut av trøbbel. Sterke hjemmeseire mot Sogndal og Ull/Kisa med 0-2 i Stavanger i mellom. Trøbler ofte på tur, der bare Kongsvinger er slått denne sesongen. Kun hentet 4 av 30 mulige poeng ute på tur, og da må det leveres på eget gress for å berge plassen. Får det tøft i vest.

Norsk Tipping og Coolbet markedsledende lørdags morgen med 2.20 på H. '

Et siste drag søndag er Frigg borte mot Melbo. Oslo-gutta som ikke har sluppet til scoring på over 630 minutt, og er en utfordrer til opprykket i en overraskende jevn og tett avdeling 6. Coolbet drar opp 1.92 her. Norsk Tipping på mer moderate 1.80

Søndagens store drag hentes fra OBOS. Der Nest Sotra tar i mot Strømmen.