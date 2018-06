Ørn Horten og Donn i front

Dermed sitter Ørn Horten øverst på bedre målforskjell enn Donn.





Sørlendingene vant nemlig 1-0 borte mot Sola. Andreas Sersland sørget for den sterke borteseieren og tre poeng hjem igjen til Kristiansand.





Halsen tapte Vestfold-derbyet mot FK Tønsberg, mens Oliver Occean senka Sandefjord2 på egenhånd. Canadieren som spilte eliteserie-fotball for Odd senest i 2017-sesongen scora først og sist i 3-1 kampen i Porsgrunn. Spissens to siste mål kom i de tre siste minutta av oppgjøret som Urædd vant 3-1. Occean er snart ferdigspilt i Norsk Tipping-ligaen, da Mjøndalen henter 36-åringen til OBOS-ligaen neste måned.





9. serierunde:

Madla-Pors 2-3

Staal Jørpeland - Vindbjart 4-2

Halsen - FK Tønsberg 0-2

Sola - Donn 0-1

Start2-Åssiden 1-1

Egersund2-Ørn Horten 1-2

Urædd-Sandefjord2 3-1





Tabell:

Bruntrøyene hadde sjanser nok til å avgjøre bortekampen mot PostNord-rekruttene på enkelt vis, men gjorde det vanskelig for seg selv på en ikke optimal dag. Seier 2-1 ble det etter at Thomas Knutsen skalla inn et innlegg fra høyre 12 minutter før full tid.