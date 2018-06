Ørn Horten uten svakhetstegn

Da er treneren selvsagt godt fornøyd etter syv seire og fire uavgjorte kamper:





- Dette var en sinnsykt deilig seier, og en utrolig sterk seier. Vi møter et veldig fysisk robust lag som var gode, men vi gjør en kanonmatch og holder unna. Keeper Miguel har noen helt avgjørende redninger som gjør at vi drar hjem med tre poeng og ikke ett eller null. Når det er sagt har vi også våre sjanser, så dette var en kamp som sto og vippet fra første spark til siste på ballen. Men vi har matchvinnere i begge ender av banen og i så måte er det greit at vi tar med tre poeng i bussen hjem, sier trener Kjell Arne Thu til Ørn Hortens hjemmeside.





Som hadde veteran Ardian Gashi tilbake i startelleveren, og den tidligere Odd, Fredrikstad, Vålerenga og Brann-spilleren sto de første 45 minutta.





Ørn-Keeper Jorge Viera (bilde) er på prøvetrening med Sarpsborg08 for øyeblikket uten at det skal være snakk om overgang. Eliteserieklubben solgte nylig sin førstekeeper Anders Kristiansen til belgiske Union Saint- Gilloise.





Ellers tok seiersrekka til revitaliserte Pors slutt på Sparebanken Sør Arena. Start2 scoret der vinnermålet 20 minutter før slutt etter at Daniel Lauritzen hadde utlignet for Pors rett før pause. Det andre laget fra Porsgrunn tok ledelsen tidlig ved Jefferson Erazo i Egersund, men Urædds ledelse ble snudd rett etter pause. Telemarkingene spilte det viktige bunnoppgjøret uten Oliver Occean, og tapte til slutt 1-3 mot PostNord-rekruttene.





Resultat serierunde 11: Sola-Ørn Horten 0-1 Åssiden-Vndbjart 1-3 Staal-Tønsberg 1-1 Madla-Donn 4-2 Start2-Pors 2-1 Egersund2-Urædd 3-1 Halsen-Sandefjord2 mandag





Tabell:



1 Ørn Horten 11 25 2 Donn 11 19 3 Halsen 10 19 4 Sola 11 19 5 FK Tønsberg 11 17 6 Staal Jørpeland 11 16 7 Sandefjord Fotball 2 10 16 8 Pors 11 14 9 Vindbjart 11 14 10 Madla 11 13 11 Urædd 11 12 12 Start 2 11 11 13 Åssiden 10 11 14 Egersunds 2 11 7 Foto: Knut G. Bjerva/Orn-horten.no Foto:

Faktisk må vi helt tilbake til 1979 for å finne sist sesong Ørn Horten sesongåpnet med 11 kamper uten tap. Lørdag avgjorde et mål av Thomas Utter Jensen rett før pause kampen på Sola stadion.