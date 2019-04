Opprykksfavoritten leverte i nordvest





Sarpsborg08-rekruttene mønstret sterkt i 4-3-seieren hjemme mot Lørenskog. En kamp som hadde to røde kort i seg, og der gjestenes Riki Alba banket inn begge Lørenskog-mål. Gjestene ledet 3-2 til siste 12 minuttene, men da snudde Sarpsborg08 2 alt til seier.





3.divisjon har tett på 25 prosent endelig rekruttlag denne sesongen, og det blir spennende å se hvordan disse lagene stiller mannskapsmessig når vi kommer inn i mai-måned. Det er den tøffeste perioden for Eliteserie-lagene med med 6-7 kamper i serie og cup til sammen.





Spjelkavik tapte overraskende 2-3 borte for Nordstrand, mens Herd åpnet med 0-1 hjemme mot Kråkerøy. Mest oppsiktvekkende var at Herd dro to røde kort, og Ålesund-laget kan få en tøff sesong på nivå 4 i år.

AaFK2 får også en tøff sesong etter opprykket, om ikke Bohinen setter ned flere A-spillere til å dra lasset. De tapte da også 1-2 hjemme mot Stabæk2.





1.serierunde:

Sunndal-Eidsvold 0-2 (0-0)

Sarpsborg08 2 - Lørenskog 4-3(2-1)

Nordstrand-Spjelkavik 3-2 (2-1)

Herd-Kråkerøy 0-1(0-0)

Rommen-Træff 0-0

Årvoll-Molde2 0-0

AaFK2-Stabæk2 1-2(0-1)









Den tidligere Herd-toppscoreren Ingolfur Ørn Kristjansson (bildet) scoret ledermålet etter 60 minutter på Sande stadion, der vertene kom opp fra 4.divisjon sist høst. Robin Hofer Dahl åpnet også målkontoen allerede i 1.serierunde, og Eidsvold fikk den seriestarten de håpet på som opprykksfavoritt i avdeling 1.