Opprykksfavorittene overbeviste





Fyllingsdalen vant uproblematisk 4-0 borte mot nyopprykkede Øystese.

Nyopprykkede Vardeneset er tippa rett ned igjen i de fleste forhåndstips, men Stavanger-laget åpnet med 4-1 hjemme mot Sogndal2 søndag. Solid åpning ble det også for Tertnes, som ned Fana med 2-1 i første serierunde. Sist sesong skilte to divisjoner disse to laga. Simen Brekkhus scoret sitt første seriemål for Fana etter overgangen fra Sogndal, men ledelsen rakk bare til tidlig andre omgang. Rett før slutt ble sist sesongs Vard Haugesund-spiss Erling Myklebust matchvinner.





Andre resultat:

Sotra-Stord 3-0

Brann2-Viking2 3-6

Brodd-Førde 2-0





For komplett kampfakta se fotball.no:













Lysekloster vant som ventet mot Varegg, og etter pause kom klasseskillet til syne for fullt. Osingene har mistet mange spillere fra i fjor, men toppscorer Kristoffer Østervold startet 2018-sesongen der sist sesong slapp. Hattrick fra innbytterbenken ble det på spissen lørdag.