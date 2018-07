Opprykksfavorittene vant - Raufoss signerte toppscorer





Fredrikstad leverte sterke 3-1 borte mot Alta i Finnmarkshallen, mens Narvik tapte 0-1 borte mot Grorud.





For Fram Larvik er det ventelig greit med sommerferie snart. Til bortekampen mot Elverum var det svært tynt i rekkene, og sportslig leder Ørjan Berg Hansen måtte ta de siste 20 minuttene som det andre spillerbyttet for gjestene. Elverum ledet 3-0 før halve timen var spilt.





Odd2 drog til Nybergsund med en sterk startellever, og tok ledelsen etter bare få minutter ved Bilal Njie. Gjestene så sterke ut de første 45, og Stefan Mladenovic dundra ballen i tverrligger som det nærmeste gjestene kom på flere store sjanser. I stedet snudde Nybergsund kampen på 12 minutter i den andre omgangen.





Stabæk2 berga 3-3 på overtid ved stortalentet Herman Geelmuyden, etter at Hønefoss hadde spilt de siste 30 minutta med en spiller mindre på bana. Kristoffer Hoven scora etter et minutt, men ble utvist etter 60 minutter.





Resultat serierunde 13:





Grorud-Mjølner 1-0

Alta-Fredrikstad 1-3

Raufoss-Bærum 2-1

Elverum-Fram 7-0

Asker-Moss 1-0

Stabæk2-Hønefoss 3-3

Nybergsund2-Odd2 2-1













Tabell:





Både Raufoss og Fredrikstad har ei satsing som skal gi gode sjanser for å rykke opp i OBOS, men bare et av lagene gjør det direkte. En runde før ferien er det Raufoss som sitter i front, og søndag ble Bærum slått 2-1 etter en matchavgjørende scoring fra toppscorer Anton Henningsson. Raufoss hviler ikke på laurbærene, og signerte før helgen Eidsvold Turns toppscorer fra Norsk Tipping-ligaen. Thierry Dabove har skrevet på for ut 2020-sesongen.