Opprykksthriller i siste akt - målkonge abdiserer

Så spørs det om beina klør og kroppen pirrer litt når våren banker på døra - eller om Gausdal lar skoa stå på hylla for godt.





I PostNord-ligaen avdeling 2 er det Nest Sotra som har matchball om den direkte opprykksplassen før lørdagens siste runde. Ferdigspilte Hønefoss er motstander på bortebane.





Utfordrer Notodden har like mange poeng, men klart svakere målforskjell før bortekampen mot like ferdigspilte Byåsen. Trolig er håpet til Notodden å finne i Hønefoss sin sterke hjemmestatistikk på 8-3-1.





Telemarkingene er uansett sikra play off plassen på tabellen.





Coolbets Pr-manager holder døra på gløtt for Notodden i sine forhåndsvurderinger;





- Hønefoss er jo som natt og dag når det gjelder hjemme og bortebane, men spørsmålet er hvor motiverte vil de egentlig være i helgen. Nest Sotra har mer motivasjon og her også seriens beste bortelag, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra spilleselskapet Coolbet.



Coolbet.com tilbyr 1.53 i odds på Nest Sotra-seier som de er sikre på må til for at bergenslaget skal rykke opp.



- Notodden vinner borte mot Byåsen, men Nest Sotra har en skikkelig tøff utfordring i siste serierunde. De har vunnet 5 av 12 bortekamper, så statistikken taler faktisk en del for Hønefoss. Men Nest Sotra vant det omvendte oppgjøret med 6-1. Det sier jo en del om hvor stor forskjellen faktisk kan være, så her gjelder det å holde opprykksnervene i sjakk, sier PR-manageren.



Lørdag ettermiddag vet vi hvem som rykker opp til Obosligaen.

- Stalltipset er Nest Sotra, men har Hønefoss motivasjonen og er på sitt beste hjemme – så blir det Notodden, avslutter PR-manageren.





De øvrige kampene:

Nardo-Bryne

Vard Haugesund-Fana

Vindbjart-Vidar

Egersund-Hødd

Fram-Odd2





















Øyvind Gausdal eller Gaus har ti sesonger i beltet for Vindbjart, som igjen har gitt over 220 scoringer i serie og cup for klubben som neste år spiller i 3. divisjon. Super-spissen har bøttet inn måla sine på nivå 3 for Vennesla-klubben, og blir ikke med ned i 3. divisjon. 31-åringen skreiv ny kontrakt med Vindbjart før denne sesongen, men denne ender i høst.