Oppsal åpnet luke til ferien





Siden Molde2 måtte ta til takke med 3-3 borte mot KBK2, åpnet dermed Oppsal ei luke på seks poeng i toppen. Magne Hoseth debuterte for KBK2 etter overgangen fra Averøykameratene. Ikke nok med veteranens debut, men det var også Hoseths corner på overtid som fratok Molde2 to av tre poeng.





Ellers var Ole Gunnar Solskjærs sønn Noah innbytter for KBK2, og Solskjær junior kom inn til sin andre seriekamp ti minutter før full tid.





Av de øvrige lagene bak Oppsal var det bare Træff som vant sin hjemmekamp mot Spjelkavik 4-1. Ålesunderne har blitt forsterket med Anders Waagan fra AaFK, som debuterte mot Træff uten nettsus. Elias Dahlberg gav faktisk Spjelkavik ledelsen, men Træff ledet 3-1 til pause. Etter hvilen brant Spjelkavik et straffespark, og Træff leverte ingen stor kamp. Dog er 15 mål siste tre kamper positivt å ta med inn til ferien for trener Magnus Oltedal. For Spjelkavik-trenere Frode Fagermo og Tor Hogne Aarøy, kan de se fram til en ytterligere forsterka startellever til høstsesongen. I sommer vender nemlig Benjamin Sunde og Knut Idar Dalhus hjem fra Fyllingsdalen.





Resultat:





Lokomotiv Oslo-Herd 1-0

Træff-Spjelkavik 4-1

Drøbak Frogn-Ready 1-4

Oppsal-Hødd2 10-2

Ullern-Rilindja 4-1

KBK2-Molde2 3-3

KFUM2-Follo 5-0





Tabell:





Oppsal herjet med tabelljumbo Hødd2 i søndagens hjemmekamp, der det til slutt stoppet på 10-2.