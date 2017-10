Os sin protest avvist

Os sin protest er levert inn for sent, og har derfor ikke oppfylt de formelle kravene for å få gjennomslag for protesten.





Dermed blir kampresultatet 2-2 stående, selv om AaFK2 brukte en spiller de ikke hadde lov til å ha på bana.





http://www.nettips.no/hjem/aafk2-tabbe-stenger-doera-for-stord





Hele dommen leser du her;





https://www.fotball.no/lov-og-reglement/beslutninger-fra-utvalg/2017/protesten-til-os-avvist/

Fredag morgen foreligger "dommen" fra NFF over etterspillet av AaFK2-Os sist lørdag.