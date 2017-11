Os-trener til Brann?





Spillende trener Hassan el Fakiri hadde kontrakt med Os ut denne sesongen, etter å ha vært i klubben de tre siste årene. Etter 0-1 tapet for Brattvåg er det klart at el Fakiri sin tid i Os er forbi. Samtidig er det sterke rykter på at den tidligere seriemesteren med Brann, landslagsspilleren og Monaco-proffen Hassan el Fakiri, skal overta for Carl Erik Torp i Branns ungdomsavdeling.





I Os hedrer man el Fakiri for sin jobb med å løfte klubben fram, og man er ikke bekymret for framtida. Det er nok av talentfulle unggutter i rekkene, og i tillegg har de fleste av denne sesongens spillere sagt de blir med for å spille Os tilbake i 3. divisjon neste sesong.

Os rykka ned på nærmest grotesk vis. Da Brattvåg scora vinnermålet, som sende sunnmøringene opp i 2. divisjon, ti minutt før full tid, hadde fortsatt Os sikker plass på gaffelen. Fordi Stord bare leda 3-1 i sin kamp mot Haugesund2. Os var mest opptatt av å ikke slippe inn flere mål, og spilte firkant uten press fra et naturlig nok uinteressert Brattvåg, på egen banehalvdel for å få tida til å renne ut.