Over 10 000 på Østfold-derby





Faktisk var det bare Rosenborg som samlet flere tilskuere i norsk fotball søndag.





Joona Veteli, Rocky Lekaj og Andreas Aalbu var målscorerne scoret målene som skjøt Fredrikstad inn på andre plass.





For i front reiste Raufoss seg etter 1-2-tapet for Elverum med å slå Nybergsund 3-1. Samtidig er det tett i toppen, der Grorud vant 2-0 i Skien mot et sterkt Odd2-mannskap.





Resultat serierunde 15:

Odd2-Grorud 0-2

Fram-Stabæk2 1-3

Fredrikstad-Moss 3-0

Raufoss-Nybergsund 3-1

Hønefoss-Alta 0-3

Mjølner-Asker 1-1

Bærum-Elverum 1-2













Tabell:





Når Fredrikstad koker over av fotballstemning er det som å befinne seg på langt sydligere breddegrader av Europa-kartet. Hjemme mot Moss løste nesten 10 500 tilskuere billlett. Som er over 3000 mer enn rekorden FFK hadde på nivå 3 fra før.