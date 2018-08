Overtidsdrama og sjokk-tap

Dermed en vital viktig 3-1 seier i vest for VIF2, som klatret over streken etter 14 serierunder.





Dramatisk var det også i Brattvåg, der gjestene Vard Haugesund tok ledelsen fra straffemerket etter pause. Hjemmelaget lykkes dog i å snu kampen opp ned. Først gjennom et fantastisk frispark ved Sondre Beite, for innbytter Håkon Leine stusset inn vinnermålet to minutter på overtid. Leine er Brattvågs toppscorer med seks mål så langt, og sunnmøringene klatret over streken.





Bryne hadde en helsvart kveld på Flekkerøya utenfor Kristiansand, der hjemmelaget Fløy hamret ned opprykksambisiøse Jærbuer med hele 4-0.





I front er det Skeid og Hødd som kjører mot hverandre, mens det ser ut som KFUM og Kjelsås trenger mer tid på å komme seg etter fotballferien.





Resultat serierunde 14:





Brattvåg-Vard Haugesund 2-1

Egersund-VIF2 1-3

Vidar-KFUM 2-2

Skeid-Kjelsås 4-2

Fløy-Bryne 4-0

Arendal-Nardo 2-1

Hødd-Stjørdals Blink 2-0





Tabell:





1 Skeid Fotball 14 29 2 Hødd 14 28 3 KFUM 14 24 4 Kjelsås 14 22 5 Bryne 14 22 6 Egersunds 14 20 7 Arendal 14 20 8 Fløy-Flekkerøy 14 19 9 Stjørdals-Blink 14 16 10 Brattvåg 14 16 11 Vålerenga 2 14 15 12 Vidar 14 15 13 Nardo 14 14 14 Vard Haugesund 14 8

Dramatikken var stor i idrettsparken, der Egersund tok ledelsen 1-0 med syv minutter igjen å spille mot et godt bemannet VIF2-mannskap. Det var etter at VIF2-målmann Kristoffer Klaesson hadde forlatt banen på båre. Gjestene utlignet bare minutter senere, og på overtid scoret målmaskinen Sander Werni sine seriemål nummer 10 og 11 for sesongen.