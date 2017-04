Pors eller Fløy?

Fløy superjumbo i 2. divisjon avdeling 4 i fjor med magre 9 poeng, men blir en av de store favorittene til å ta raskeste vei tilbake til nivå 3 direkte. Mathias Andersson fikk sin spillerkarriere ødelagt av skader, og satser nå som ung trener med Flekkerøy-gjengen. Spillermessig ser det styrka ut fra i fjor med flere spennende og sterke navn inn. Klubben som i flere sesonger kjempa om opprykk til OBOS, satser for opprykk med grei stack på bordet til å gå i krigen med.

Må deler favorittstempelet med Pors, som har hentet Tommy Svindal Larsen som trener fra Odd. Guds gave til fotballen med 99 aldersbestemte landskamper fikk seg en flott spillerkarriere, og skiensgutten spåes en stor trenerframtid. Han havner nok tilbake i Odd på et eller annet tidspunkt, men først skal 42-åringen avlegge sitt svennebrev i naboklubben fra Porsgrunn vest. Blå-trøyene har sett bra ut i vinter, og stallen ser spennende ut.

Opprykk er det uttalte målet, og man snakker også om en langsiktig plan om OBOS innen fire år.

Om du vil ha et langtidsspill gir Norsk Tipping 3 gangen på begge to som avdelingsvinner, mens NordicBet er hakket rausere på Pors-opprykk til 3,75.

Serieåpningen er av det ekle slaget for begge to. Pors skal ut på tur til Rogaland, mens Fløy får besøk fra det lettere havarerte oljefylket.

Brodd er feltets dark horse, og gjester Fløy i serieåpninga. Et bydelslag fra Stavanger som har gjort en god jobb på overgangsfronten i vinter. Det har gitt en god og bred stall. Vil kjempe på øvre halvdel, men neppe om opprykket. Det blir uansett spennende å se om laget som er ekstremt gode på sosiale medier, kan utfordre Fløy i serieåpningen. Både NordicBet og ComeOn gir hakket bedre betalt enn Norsk Tipping, da 1.50 er hjemmeoddsen.

Sola med den tidligere OBOS-toppscoreren fra Sandens Ulf, Morten Eriksen i solid form blir et topplag, og har prestert godt i vinter. Bredda er dog ikke som i Pors og Fløy, og det gjør sitt til at opprykk virker usannsynlig. Tar i mot Pors i serieåpninga. 3,90 på H fra NordicBet kan definitivt være et spennende bud i en serieåpning, men gjestene er altså en het opprykkskandidat.

Det er hele 4 toerlag i denne avdelingen, og det vil med bankgaranti gi ustabile lagoppstillinger fra uke til uke. Spesielt den nye regelen som gir rekruttlaga anledning til å spille mandager om det er kort reisevei, kan slå svært uheldig ut for Brodd blant annet. De kan risikere å møte sterke rekruttlag fra Viking, Bryne og Sandnes Ulf. De samme klubbene sender trolig en gjeng med 17-18 åringer ut på de lange bortekampene. Det er selvsagt mer bensin på bålet til de som vil ha toerlaga ut av seriesystemet. Sandnes Ulf2 møter Viking2 tirsdag, mens Bryne 2 tar i mot Staal Jørpeland onsdag. Gjestene er et av laga som trolig parkerer litt over midten i en avdeling der det synes ut som halve avdelingen kommer til å kjempe for å unngå de fire siste plassene. De tre nevnte rekruttlaga er alle dumpekandidater med tynnere A-staller i år enn tidligere. Det trass i at Viking2 vant sin 3. divisjonsavdeling i fjor.

FK Tønsberg sliter med å få til satsinga si, og er ikke i nærheten av topp2 i denne avdelingen. Har mistet flere sentrale spillere fra i fjor, og hadde knapt spillere på kontrakt når sesongoppkjøringa starta. Lykkes brukbart på spillerfronten etter det, men Norsk Tippings 4 i vinnerodds ser grovt underbetalt ut. I en kvalitetsmessig svak avdeling bak de beste laga, havner trolig Tønsberg på øvre halvdel. Åpner borte mot et Express-lag som berga seg såvidt i fjor, og som skal få jobbe hardt for det samme utfallet i år. 1.75 hos NordicBet markedsvinner på B, som ligner et naturlig utfall.

Halsen fra Larvik har en ung og tynn tropp, som får mange lange turer og går en tung sesong i møte. Åpner hjemme mot Madla, som var et poeng unna å vinne serien mot Viking2 i fjor. Hadde da en skikkelig stor flytsesong, men ble nylig slått ut av 4. divisjonslaget Hinna i cupkvalikk på straffer. En åpen kamp med Halsen som forsiktig favoritt. Lura åpner borte mot Start2 tidlig formiddag 2. påskedag, og sleit med å komme med i den nye 3. divisjon i fjor. Kan se fram mot NM 1. runde hjemme mot Sandnes Ulf 26. april, men vil få en tøff sesong i år også.