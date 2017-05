Pors har våkna?

Pors- Tønsberg

Pors slo fortjent ut 2. div-laget Fram i midtuka, og er på sporet igjen etter en fæl start på sesongen. Lang reise, tung gressbane og krigekamp i 1-2 tapet borte mot Sola åpningsdagen, før det ble pinlige 0-4 hjemme mot Start2 sist. Skal være Fløy sin tøffeste utfordrer om opprykket fra denne avdelinga, og da er det bare seier som teller her.

Tønsberg med 1-1 hjemme mot Sola sist etter å ha kjørt over et for dagen forferdelig svakt Express i serieåpninga. Ikke samme toppnivået som Pors, og dette er et av helgens beste 3. div-spill til 1,80 hos NordicBet.

Unge Halsen må gjøre det hjemme i år, og har åpnet med to strake uavgjorte mot Madla og Viking2. Slått ut av Notodden i ekstraomganger i cupen i midtuka. Staal ut av cupen hjemme mot Egersund, der Scheffler ble utvist. Soner her for laget som åpnet med 3-2 hjemme mot Sandnes Ulf. Åpent.

Sola-Madla blir intenst mellom to lag på like mange poeng etter to serierunder. Vi holder Sola som klare favoritter, og 1.85 kan være verdt noen slanter.

Start2-Fløy er toppoppgjøret i avdelinga - og dette blir spennende. Fløy fortsatt til gode å slippe inn mål på to seriekamper og en cupkamp, men Start2 har glødet i starten. Kan bli en underholdende kamp.

Express-Viking2 er åpent. Bryne2 har trolig en god sjanse mot Lura, og det samme skal Brodd ha borte mot Sandnes Ulf2.