Pors-keeper lånt ut til eliteserien





Klemensson er leid ut sesongen, og blir et førstevalg for Odd2 i 2. divisjon. Der er målsetningen helt klart å berge plassen.





For Pors debuterte dermed Birger Stangnes som første-keeper i lørdagens 4-3 seier hjemme mot Bryne2. En kamp der gjestene hadde alt å spille for, Pors bare æren etter at Fløy har tatt opprykket fra avdeling 3. Jæren-gutta leda to ganger, men Granit Shala scora vinnermålet tre minutter på overtid. Avdelingens toppscorer Tobias Lauritzen scora samtidig sitt mål nummer 23 for sesongen, og Pors sendte Bryne2 et langt steg nærmere 4. divisjon.





Staal Jørpeland henta hjem tre viktige poeng i 2-0 seieren borte mot Start2, og Halsen sikra tre like viktige poeng i 6-1 seieren mot Express. Der fikk hjemmelaget en mann direkte utvist på stillingen 0-0 etter halvtimen spilt. Dermed datt Lura ned under streken.





FK Tønsberg fikk med seg 1-1 fra hjemmekampen mot Fløy.





Mandag spilles to viktige kamper i nedrykks-striden. Viking2-Brodd og Sola-Sandnes Ulf2-





20-åringen trente med Odd i vinter, og var blant annet med under La Manga-oppholdet. Han sto også en svært bra cupkamp da laga møttes i våres. Klemensson går rett inn på benken til Haugesund-kampen søndag, der Sondre Rossback fortsatt er et opplagt førstevalg. Imidlertid kom Odd i ei keeper-krise, da Viljar Røsholt Myhra måtte operere menisken, og NFF ga derfor dispensasjon til Odd for å hente inn en ny keeper.