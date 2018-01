Owusu var en av Follos beste spillere i nedrykkssesongen 2017 fra 2. divisjon. 22-åringen hadde sitt gjennombrudd under trener Anders Særvold. Før jul var Owusu på prøvetrening med Ronny Deilas VIF, men det var for stor nivåforskjell for øyeblikket for Ghana-fødte Owusu, som har vokst opp på Romsås.