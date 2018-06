Raufoss herjet med Odds unggutter





For Odd er det også svært viktig å ha Odd2 i PostNord-ligaen, men lørdag prioriterte Skiens-klubben hvile og trening på flere av de faste spillerne. I stedet kom et ekstra ungt Odd2-mannskap til Raufoss, der de fikk så øra flagra. 3-0 til pause ble til 5-0 og tre sikre poeng for hjemmelaget.





Det mest interessante ellers i Odd, er at reservekeeper Viljar Røsholt Myhra er på utgående kontrakt. 21-åringen er lei av reservetilværelsen, og har flere konkrete interesserte klubber. I tillegg vil Odd satse på han for fremtiden, ettersom Odd regner med at Sondre Rossbach blir solgt til en utenlandsk klubb i sommer. Det må til om Odd skal ha penger til å forsterke laget med i kommende overgangsvindu.





Ellers i avdeling 1 gikk Asker på et nytt tap i nord for Alta, mens Elverum ga fra seg to poeng hjemme mot bunnlaget Hønefoss. Fredrikstad var i trøbbel borte mot det unge Stabæk2-laget, der vertene ledet 1-0 på Nadderud til det sto igjen fem minutter. Tim Nilsen utlignet og Kjell Rune Sellin sørget for alle tre poeng til Fredrikstad i siste spilleminutt. Fortjent etter banespill og sjanser i følge rapportene.





Foto: Marius Mykleset / raufossfotball.no

Eliteserieklubben Odd driver meget bra på rekrutteringssiden, der Odd3 er på vei tilbake i Norsk Tipping-ligaen etter nedrykket sist sesong. Ingen ser ut til å kunne nekte det rene juniorlaget som har vunnet alle ni kampene i kretsserien, selv om Storm henger med så godt de kan på samme poengsum, men med en kamp mer spilt.