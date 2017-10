Redaktøren takker for seg

Etter 10 år med 3divisjon.no og 17 år med nettips.no takker jeg for meg. Det har vært en meget spennende, innholdsrik og lærerik reise gjennom disse årene. Dere vil trolig komme til å se noen bidrag fremover. Jeg vil fortsette å gi ut Magasinet Breddefotball (nå i et opplag på 4500) og ha fokuset på lokalfotballen i Hordaland gjennom hordalandsfotball.no



Vil med det ønske takke for meg og ønske Rolf Hansen lykke til med satsingen på nettips.no/3divisjon.no



mvh



Odd Løvset