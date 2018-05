Rilindja-sjokk i Ålesund





En knapp kilometer unna ledet et noe redusert Spjelkavik-lag 2-0 mot solide Oppsal til 20 minutter gjensto. Da sprakk hjemmelaget totalt, og Oslo-gjengen sikret seieren på overtid ved Stian T. Jørgensens fulltreffer.





Ellers imponerte et lekent og veldig ungt Follo-mannskap med 5-1 mot Lokomotiv Oslo, og Molde2 sine juniorer sto heller ikke tilbake med solide 5-1 hjemme mot Drøbak/Frogn. Verdt å merke seg der er unggutten Christian Dahls fire fulltreffere.





Øvrige resultat:

Træff-KBK2 3-2

Ready-Ullern 2-2

Hødd2-KFUM2 2-2





Den internasjonale Trosterud-gjengen ledet 1-0 til pause etter scoring fra gode Bardh Shala. Ikke ufortjent mot et bleikt hjemmelag de første 45, men målet skulle vise seg å bli det som ødela Herds stronge hjemmestatistikk. Ålesund-laget sto uten tap siden september 2015, men lørdag ettermiddag falt fortet. Det til tross for at Herd dominerte stort de siste 45 minutta, og hadde en håndfull store målsjanser. Herd kom ikke nærmere enn Parfait Bizozas stangtreff kvarteret før slutt.