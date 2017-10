Rykker opp i Narvik?





I bunn utkrystalliserer Lillestrøm2-Skjetten seg som en svært interessant kamp lørdag. Selvsagt er det geografiske aspektet et moment, men LSK-rekruttene trenger i likhet med Fløya noen få poeng for å sikre plassen i avdelingen. I ei landslagspause mot en nabo, kan det da selvsagt være beleilig å slå to fluer i samme smekk. Skjetten med taå for Senja og Skjervøy i de to siste - og er muligens ferdigspilt for sesongen?





Resten av runden:

Skjervøy-Harstad

Mjølner-Fløya

Salangen-Sortland

Funnefoss/Vormsund-Alta2

Skedsmo-Lørenskog

Senja-Tromsø2





1 Mjølner 23 56 2 Senja 23 48 3 Harstad 23 38 4 Skjetten 23 36 5 Sortland 23 36 6 Lørenskog 23 35 7 Skedsmo 23 34 8 Fløya 23 31 9 Lillestrøm 2 23 31 10 Skjervøy 23 28 11 Funnefoss/Vormsund 23 26 12 Tromsø 2 23 24 13 Alta 2 23 18 14 Salangen 23 14

Mjølner har ei luke på 8 poeng tre runder før slutt, og lørdag skal Fløya prøve seg i rolla som festbrems i Narvik. Tromsøværingene skal på sin side passe seg for nedrykksstreken, for programmet som står igjen er ikke helt problemfritt etter kampen i løvens hule lørdag. Skedsmo (h) og Senja (b) er krevende nok i seg selv.