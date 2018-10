Regionsligaen er et artig navn - men de fleste vil nok hevde sterkt misvisende.

For hva skal man si om årets avdeling 3 i 3. divisjon, der lag fra Drammen til Stavanger er puttet i samme regionsserie?

Eller hva med godteri-miksen i avdeling 2? Alt fra Finnmark til Buskerud. Østfold og Akershus er parret i en herlig miks, som koster noen vaffelrører å finansiere.

Mon tro om våre kjære stortingspolitikere lot seg inspirere av dette Tingvedtaket, da det ble vedtatt en søvnig søndagsmorgen at norsk fotball skulle spisses. Men det ved å starte med nivå 3 og 4. Eliteserien og OBOS skulle bestå, bortsett fra et redusert nedrykk fra OBOS. Kommune og regionsreformen er i alle fall tuftet på såkalte robuste sammenslåtte mindre enheter til en stor lykkelig gigant.

Mulig noen synes dette var en god ide i fotball-Norge, men de er ikke kasserer i breddeklubbene.

2er-lagene rykker inn

Fra 4. divisjon ser det i øyeblikket ut til at 10 av 24 nye lag blir 2er-mannskap. Opp i regionsligaen 2019.

I tillegg rykker Stabæk2 høyst trolig ned fra 2. divisjon, der også både Odd2 og VIF2 er i faresonen tre runder før slutt.



På det maksimale vil det neste sesong være 23 rekrutt-mannskap(Troligere 2-3 lavere) på nivå 4 i norsk fotball. Av totalt 84 lag

Med andre ord utgjør lagene de fleste breddeklubber ikke liker å møte en prosentandel på 27 i en serie som blir dyrere og dyrere og delta i for hvert eneste år.

2019-sesongen blir intet unntak.





Så skal man samtidig ta med i regnestykket at flere kretser kan slåes sammen til rene fylkes-serier, som blant annet i Møre og Romsdal. Det betyr også at nivå 5 i norsk fotball blir en serie med lange reiser i ukedagene, for det som gjerne er familiefolk og studenter. Dette er et forslag som er spilt ut sammen med opprykkskvalifisering fra 4. divisjon til regionsligaen.





Slik kan 2019-hverdagen se ut på nivå 4:





Disse 84 lagene kan være i potten NFF skal fordele på 6 avdelinger senere i høst.





Fra 4. divisjon:





Lyngdal, Ull/Kisa2, Mjøndalen2, Norild, Os, Bergen Nord, Leknes, Raufoss2, Kongsvinger2, Bodø/Glimt2, Sunndal, Årvoll, Nordstrand, Rommen, Bryne2, Djerv1919, Fjøra, AaFK2, Storm, Tromsø2, Ranheim2, Strindheim, Eik og Sarpsborg2.