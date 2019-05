Sand seierstro mot Åkrene





- Prestasjon har vært bedre enn resultatene. Vi har testet forskjellige formasjoner, ettersom vi er så mange nye spillere fra i fjor. Mot Hvam var det jevnt, men vi ga bort ballen i farlig sone for lett. Mot LSK3 eide vi de første 45, men får siden to i trynet på tre minutter. Mot Bjerke spilte vi 3-2-4-1 for første gang, for å få stengt av mer sentralt bakover. Det fungerte bra, så vi har funnet hvordan vi skal spille. Kampen mot LSK3 ble spilt 1. mai, og det er jo aldri noen god kombo når man har mange unggutter som har vært ute natten før kamp, humrer Sand-trener Terje Nygård.





Tre seniorlag

Sand er en middels stor klubb rett utenfor Jessheim. De rekruttere fra en skole, der utfordringene topper seg når guttene og jentene går over i ungdomsskolen. Da er det ikke nok spillere til å stille 9er eller 11er uten å se til naboklubben Ullensaker/Kisa for å samarbeide. En del unge spillere melder også overgang dit.





På seniornivå har Sand i år damelag, og i tillegg over 40 spillere i senioralder på herresiden. Det gir to lag, og inntaksstopp.





- Vi liker ikke å si nei til folk som vil spille fotball, men frykter det blir for mange som ønsker å spille rekrutt-fotball. Da svekker vi A-laget, og det blir feil mot de som har vært her lenge. Jeg tror Hvam og LSK3 er de beste lagene i denne serien, men den største utfordringen er alle rekrutt-lagene. Alle 6 har lag i 5. divisjon, som gjør at de faktisk kan plukke med 5 spillere fra den stallen ned i 7. divisjon. Jeg hadde et lite håp om topp3, men tenker at et opprykk heller kan komme når vi har fasilitetene på plass, fortsetter Nygård.





Seierstro

Spillselskapet Coolbet setter odds på alt av breddefotball i Oslo, Akershus og Østfold denne uken. Alle divisjoner der nede får sin oppmerksomhet. Sand er blitt en 1,50-oddser mot Åkrene.





På Jessheim i kveld er hjemmelaget tunge favoritter.





- Jeg har seierstro. Vi har et ungt og spillende lag, mens Åkrene er et fysisk voksent lag. Om vi ikke faller ned på deres nivå, tror jeg dette går veien, avslutter Sand-trener Terje Nygård.

