Scoringsmaskin debuterte med to Byåsen-mål





Et ungt Rosenborg2-lag tok seg lett av Løten med 5-0 på bortebane, og utfordrer dermed Byåsen fortsatt på to poengs avstand.





Brumunddal tok sin femte strake seier, og er uten tap siden 12. mai.





Mikkel G. Frankmo senket Gjøvik/Lyn kvarteret før slutt, og dermed er det kun fire poeng frem til Byåsen for tabellklatreren i avdeling 5.





Resultat serierunde 13:





Levanger2-Kolstad 3-1

Brumunddal-Gjøvik/Lyn 1-0

Verdal-Orkla 2-3

Steinkjer-Tillerbyen 0-1

Byåsen-Melhus 4-0

Løten-RBK2 0-5

Tynset-Ottestad 2-1





Tabell:





1 Byåsen TF 13 27 2 Rosenborg 2 13 25 3 Brumunddal 13 23 4 Verdal 13 22 5 Tillerbyen 13 21 6 Steinkjer 13 20 7 Gjøvik-Lyn 13 20 8 Melhus 13 18 9 Orkla 13 15 10 Tynset 13 14 11 Kolstad 13 14 12 Levanger 2 13 14 13 Løten 13 11 14 Ottestad 13 10 Foto: Florø hjemmeside Foto: Florø hjemmeside

Aarbrekk bøtta inn mål i 3. divisjon for Eid og Varegg før han ble hentet til OBOS og Florø på sommeren i fjor. Fotball-livet i Norges vestligste by har ikke vært like målrikt, og nå er super-spissen i stedet å finne i Byåsen-drakta. Der startet Torbjørn Aarbrekk med to scoringer, da det ble 4-0 hjemme mot Melhus. 24-åringens proff-kontrakt med Florø er terminert for at spissen skal prioritere studier i Trondheim i kombinasjon med å skyte Byåsen til opprykk.