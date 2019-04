Seriestart i PostNord-ligaen avdeling 1



Like klart er svaret på hardeste utfordrer. Det satses knallhardt i Egersund, og målet er opprykk.





Fra en avdeling som også har Bryne og Arendal som klare outsidere. Levanger og Hødd, mener også enkelte bør regnes inn i feltet som skal kjempe om topp2-plasseringer.





Vi har sist sesong klart i minne enda, der sensasjonslaget KFUM spurta til andre plass i avdeling 1. For så å ta ut Åsane i playoffen til OBOS. Spørsmålet er om ikke denne avdelingen har en ny joker i seg foran 2019-sesongen.





Her har vi tidligere seriemestere og cupmestere, og et lag fra en bygd med 2 500 innbyggere. I en kommune som neste år slår seg sammen med Ålesund, uten at det kan kalles noe annet enn et tvangsekteskap. Haram er en ressurssterk kommune med under 10 000 innbyggere, men her ligger en knallsterkt næringsliv og en kommune som i alle år har heia på klubber som vil bygge anlegg.





Brattvåg har et ressurssterkt næringsliv i ryggen, investorer med hjerte for klubben og bygda, og de har vært der i en årrekke.

Nå ser det også ut som klubben begynner å få dreisen på spillerlogistikken, og hvordan man skal få mest mulig ut av alle pengene sponsorene legger igjen på drakt- og Arenareklame.





Assistenten til Solskjær

Da Ole Gunnar Solskjær ble fast ansatt som Manchester United-manager, ringte dansk TV2 til treneren i Brattvåg. De ville vite om Rene Skovdahl var overrasket over at hans tidligere sjef i Molde og Cardiff var overrasket. 49-åringen ble hentet til Brattvåg som trener på 2-års avtale før jul. Det er en oppsiktvekkende sterk signering på nivå 3 i norsk fotball, selv om dansken rett nok også ledet Hønefoss i 2016-sesongen.





Skovdahl er som en magnet på ambisiøse spillere, som vil opp og fram. Det ser man også på spillere Brattvåg har hentet i vinter. 9 i tallet i alderen 19-24 år gamle. Ikke minst er forsyningslinjene over fra Molde gode, og ikke bli overrasket om det kommer flere spillere fra den kanten senere i år. I Molde har man ikke glemt Skovdahl fra 2012-13.





Brattvåg ble nummer 8 på tabellen sist sesong, men mistet en rekke spillere. Trenerteamet fikk ikke fornyet kontrakt, og i år er målsetningen å bli bedre enn sist sesong. Det betyr i så fall ny klubbrekord.





Stallen ser meget spennende ut med dekning på alle plasser. Selv om Skovdahl nok kommer til å bygge sitt kollektiv rundt 5-6 faste spillere. Han kan variere spillesystem, og vil trolig få flere scoringer fra mange spillere denne sesongen.

Alexander Jonassen var Skovdahls første signering i vinter, og den brennkjappe høyrekanten kan bli et scoop i årets 2.divisjon. Klinisk avslutter, som kom fra 3.divisjon og Træff.





Det er selvsagt tøft å ta opp kampen med Fredrikstad, Egersund og andre klubber med langt større budsjett. Dog ser det ut som Brattvåg har fått mye ut av sitt budsjett, og kan få en meget god start med seier borte mot nyopprykkede Byåsen lørdag.

Kanskje kan dette laget fra den lille bygda på nordre del av Sunnmøre krangle seg foran Arendal, Bryne og enten Egersund/Fredrikstad?





Tabelltipset

Alltid en krevende øvelse, men slik er vår spådom i tabellplasseringer for avdeling 1.





1. Fredrikstad 2. Egersund 3. Arendal 4. Bryne 5. Brattvåg 6. Levanger 7. Hødd 8. Stjørdals-Blink 9. Kvik Halden 10. Moss 11. Vidar 12. Nardo 13. Byåsen 14. Sola

PostNord-ligaen har fått sin klart tøffeste avdeling i nummer 1. Der Fredrikstad er det opplagte svaret ekspertise og folk flest svarer når en opprykksfavoritt skal opp av hatten.