Siste kamp i blått?





Etter tre nye kasser mot Halsen sist, er Lauritsen oppe i 30 totalt, der 29 av de er banka inn i 3. divisjon. Seks hattrick står Lauritsen bak i avdeling 3, og det er fullt forståelig at Odd gjerne vil ha unggutten tilbake. I Skien har de glemt hvordan det er å ha en spiss som scorer mål i eliteserien, men så skal det også sies at spranget fra 3. divisjon til eliteserien er enormt stort.

Lauritsen har også vekket Mjøndalens interesse, men etter det vi forstår leder Odd jakta om signaturen hårfint foran brun-trøyene. Trolig er han tapt for Pors etter lørdagens oppgjør med fortapte Express, og det er langt fra umulig unge fremmadstormende Tobias Lauritsen plusser på de 30 med både 2 og 3 nye kasser der.





Ellers er avdeling 3 alt annet enn ei forundringspakke inn i siste serierunde. Fløy er for lengst klare for 2. divisjon, og i bunn er Express, Bryne2 og Ulf Sandnes 2 sendt ned. Lura følger med stor sannsynlighet etter, om de ikke makter å få det eneste halmstrået de holder seg fast i til å holde dem oppe.





Da må Lura slå Brodd med god margin, samtidig som Halsen taper for Tønsberg med enda større margin. Sjansen er liten.





Øvrige kamper:

Bryne2-Viking2

Start2-Sola

Sandnes Ulf2-Madla

Fløy-Staal Jørpeland





Tobias Lauritsen gikk fra Odd til Pors i fjor som midtbanespiller. Under tidligere Odd-spiller Tommy Svindal Larsen har 20-åringen blomstret i sin nye rolle som spiss. Sterkere enn for et år siden, og blant de mest målfarlige i hele landet på nivå 4.