Sjarmøretappen igjen for Moss

Med rekka Oppsal (h), Kråkerøy (h) og Holmen (b) er det ikke rart spillselskapet Coolbet betaler magre 1.07 på Moss-opprykk.

Hovedutfordrer Ørn-Horten står igjen med Østsiden (b), Sprint-Jeløy (h) og Kråkerøy (b), og skal altså ta seks poeng (Moss massiv målforskjell) mer enn Moss på de tre siste kampene. Coolbet takserer den sannsynligheten til 7.35 i odds.





Mer spennende er det i motsatt ende av tabellen. Odd3, Holmen og Sprint-Jeløy er fortapt.

Drøbak-Frogn ligger kritisk til på den siste nedrykksplassen, men har et overkommelig program i Odd3(b), Sarpsborg 08-2(h) og Østsiden (b)De må uansett ta 4-5 poeng mer enn et av laga over streken. Coolbet betaler 1.80 på nedrykk.

Vestfossen står igjen med Strømsgodset2 (b), Odd3(h) og Sarpsborg08 2(b)

Sammen med Østsiden har de fire poeng ned til gutta fra badebyen. Drillos gamle klubb har igjen Ørn Horten (h), Kvikk Halden (b) og Drøbak-Frogn (h), og dette er det tøffeste gjenstående programmet på papiret. Muligens er 2.95 ganger innsatsen en god investering.

Strømsgodset2 skal møte Vestfossen (h), Ullern (b) og Oppsal (h).

Siste lag som ligger utsatt til er Ullern. Oslo vest-gutta har igjen Holmen (b), Strømsgodset2 (b) og Odd3 (b).









Moss var forhåndsfavoritten i det som var den kvalitetsmessig beste avdelingen på nivå 4 før sesongen startet, og kråkene har ikke skuffet sine tilhengere som hungrer etter spill høyere opp enn 3. divisjon.