Oppsal skal spille i 2. divisjon i 2019.

De markerte det med solide 7-0 borte mot Ready i siste serierunde.

Rilindja, KFUM2, KBK2 og Hødd2 skal alle spille lokal 4. divisjon neste sesong.





Et siste poeng fra årets avdeling 1 var best i byen-oppgjøret mellom Herd og Spjelkavik. Et oppgjør de blå fra det store kjøpesenteret på Moa ikke har tapt siden 2010. Lørdag var det Frode Fagermos menn som endelig kunne juble for å ha satt punktum for elendigheten. 4-1 endte det til gjestene på Amfi Moa stadion. Anders Waagan (bildet) scoret to av målene.





Samtidig landet de røde på en sterk fjerde plass, som best of the rest, i en avdeling av heller blandet kvalitet.





Resultat serierunde 26:

Ready-Oppsal 0-7

Herd-Spjelkavik 1-4

Rilindja-KFUM2 4-3

Molde2-Træff 3-5

Hødd2-KBK2 1-4

Follo-Drøbak Frogn 3-1

Det var liten spenning rundt opp- og nedrykk fra 3. divisjon avdeling 1.