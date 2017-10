Skal ikke rykke ned

Team SIF eller Strømsgodset2 rykka ned fra 2. divisjon i fjor etter spissinga av nivå 3. Da hadde laget spilt i 2. divisjon siden 2008.









Med innbyrdes oppgjør i Fredrikstad mellom Østsiden og Drøbak-Frogn, har Strømsgodset2 fortsatt skjebnen i egne føtter. Tabellfirer Opsal må slåes hjemme på Marienlyst lørdag klokka 14. Skulle Drøbak-Frogn gjøre seg bort mot Østsiden, vil det også holde med uavgjort for Team SIF.





Coolbet tilbyr 2.10-5.00-2.48 på oppgjøret mellom Østsiden og Drøbak-Frogn. Det man skal huske med siste serierunde, er at alle lag vil spille på resultat fortløpende, så lenge man holder seg på rett side av streken. Formbomba Drøbak kan være et underholdningsspill, men her er mange x-moments man ikke har styring på.





- Det blir ikke nedrykk, vi skal holde oss, sier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo til Drammens Tidende.





Det ligger ekstra mye i potten, fordi et nedrykk for toer-laget betyr samtidig at Strømsgodset3 blir flyttet ned fra 4. til 5. divisjon. Spillerutviklingsarenaene er i spill, og nivå 5 og 6 i norsk fotball er ikke det gunstigeste stedet og klekke ut nye eliteseriespillere.





Det som er nærliggende å tro, er at Strømsgodset2 kommer forsterket med A-spillere til skjebnekampen i 3. divisjon. Eliteserielaget til Tor Ove Skullerud spiller borte mot Sandefjord søndag. Tabellsekseren har fem poeng opp til bronsen fem runder før slutt, så det gambles neppe i retning av toerlaget. Dog kan det tenkes at enkelte innbyttere søndag tar plass på reservebenken i Sandefjord med rekruttkampen dagen før i beina. Det er anledning til å plukke med seg 3 A-spillere over 21 år til kampen lørdag.





Sarpsborg08-2 møter formsterke, men ferdigspilte Vestfossen hjemme, og berger seg i likhet med Østsiden ved et uavgjort resultat. Det grunnet vesentlig bedre målforskjell enn Strømsgodset2.









Runda ellers:

Holmen-Moss (Om Moss ikke har feira for hardt den siste uka, er Coolbets 1.60 et spennende bud mot ferdigspilte Holmen)

Sprint-Jeløy Kvik-Halden

Kråkerøy-Ørn Horten

Odd3-Ullern





Spenningen av avdeling 1 handler kun om en plassering på tabellen, der det gjelder å styre unna 11. plassen. Etter resultatene i den 24. serierunden droppet Strømsgodset2 ned under streken på svakere målforskjell enn formbomba Drøbak-Frogn. Begge står på høye 33 poeng, noe som er to bak Sarpsborg08-2 og Østsiden.