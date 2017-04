Skedsmo favoritt i svak avdeling

Arne Scheies favorittklubb Skedsmo er favoritt med rette. Didrik Mostue blir en gigant i denne avdelingen, og er en av flere spillere man kanskje stusser over å finne på nivå 4 i norsk fotball. Åpner serien hjemme mot dumpekandidat Salangen, og det skal være gode sjanser for en flying start for 1.18-favoritten. 2,25 eller 3-gangen på avdelingsseier er dog for lavt og totalt uten verdi.

Om en skal prøve å trekke fram noen utfordrere ser Funnefoss/Vormsund småspennende ut. Man har beholdt Kim Brenna på topp. En rask og god spiss, som kommer til å score bøttevis i år også. Samarbeidsklubben har en lokal ung trener i Ørjan Heiberg på andre sesongen. En klubb som kan plukke litt fra både Jessheim- og Kongsvingersida. Peter Rønningen og Armin Sistek er to andre spillere som kan løfte dette laget inn i en fight med Skedsmo om opprykket - om en skulle finne flytsona. Åpner hjemme mot Tromsø2, som er en outsider i dette selskapet. Skulle TIL bestemme seg for at de vil ha en bedre kamparena for sine unggutter, så kan det være overkommelig å vinne denne avdelinga. Lang reisevei til mange bortekamper taler selvsagt i mot på nettopp det. Duoen er den vi ser som nærmeste utfordrer til Skedsmo.

Tromsø2 faktisk et verdispill til 18 i odds på avdelingsseier hos Norsk Tipping.

Lørenskog rykka ned i fjor etter flere sterke sesonger i 2. divisjon og OBOS. En stor breddeklubb med enorme barnekull å plukke spillere fra, som nå skal prøve å komme opp igjen fra regionsligaen. Det blir utfordrende, fordi de fleste spillerne som dro lasset i 2. divisjon er borte. Julian Madsen er ny trener, som feila med Førde i fjor, men som tidligere har blitt kåra til årets unge trener. En jevn stall som vil kjempe i toppen, men opprykk ser tungt ut.

Går rett inn i et lokaloppgjør borte mot Lillestrøm2 onsdag som serieåpning. LSK2 sine unggutter vil trolig få nok mil i beltet i denne avdelingen, og trolig sier kanarifuglene seg godt fornøyd med å berge plassen i 3. divisjon.

Fløya og Harstad de to laga som våre kilder melder om størst forventninger til fra nord. Førstnevnte mista sin nysignerte spiss Willassen med korsbåndskade i en futsal-kamp i vinter. Disse to laga er to av mange lag om en skal trekke lodd i hatten i en åpen avdeling bak Skedsmo. Fløya åpner borte mot Skjervøy, og 1,85 hos NordicBet er fristende betalt selv i en serieåpning. Harstad skal til drabantbyen Skjetten i Akershus. Tøffere oppgave på papiret, men vi vet også at Skjetten ikke blir noe topplag i år. Kommer trolig til å berge plassen. Senja er i samme situasjon, men berger seg trolig unna de fire nederste plassene. Senja en grei 1.70-favoritt hjemme mot Sortland i serieåpninga.

Salangen og Skjervøy vil slite sammen med Alta2 i denne avdelinga.