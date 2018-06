Skeid herjet i Nordvest

Kampens store spiller var Mesut Can. Sist sesongs Grorud-spiller skaffet straffespark etter 30 sekunder, serverte David Tavakoli på 2-0-målet etter ni minutter, og satte punktum for ydmykelsen med å tappe inn 5-1-målet etter ferdigscoret innlegg fra Henning T. Andresen. Tavakoli scora tre mål, mens Andresen sto bak 3-0-skåringa etter dødball.





Dermed er Skeid øverst, der et annet lag fra Sunnmøre prøver å henge på som best. Hødd havnet under for Arendal, men snudde til seier 3-1. Innbytter Magnus Myklebust ble den store helten med to mål de siste 12 minuttene.





Bryne har ikke bare imponert spillemessig de siste ukene, men klarte i det minste å sikre seg alle poengene med 1-0 hjemme mot bunnlaget Vard Haugesund.





Runde 9:

Egersund-Kjeøsås 0-0

KFUM-Stjørdals Blink 1-1

Vidar-Fløy 1-2

Brattvåg-Skeid 1-5

Hødd-Arendal 3-1

Bryne-Vard Haugesund 1-0

Vålerenga2 - Nardo mandag





Tabell:





1 Skeid Fotball 9 19 2 Hødd 9 18 3 KFUM 9 16 4 Kjelsås 9 16 5 Fløy-Flekkerøy 9 15 6 Bryne 9 15 7 Stjørdals-Blink 9 12 8 Arendal 9 12 9 Vidar 9 11 10 Egersunds 9 10 11 Vålerenga 2 8 7 12 Brattvåg 9 7 13 Nardo 8 5 14 Vard Haugesund 9 4

Brattvåg har vært fryktelige hjemme i serien, der sunnmøringene før dagens kamp sto med fire tap og 14 baklengs. Etter ei grundig runde i tørketrommelen og 1-5 mot Skeid, er nå 19 av totalt 26 innslupne mål kommet på eget kunstgress. I ettermiddag var det rett og slett klasseforskjell på lagene, der Skeid ledet 3-0 før 25 minutter var spilt.