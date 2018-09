Skeid tilbake på tabelltopp





For Hødds del ble serierunden en stor skuffelse med 0-1-tap i Stavanger. Pussig nok maktet Vidar også å få med seg poeng i 1-1-kampen i Ulsteinvik under vårsesongen, og dermed er fasit 1 av 6 poeng for opprykksjagende Hødd mot nedrykkstruende Vidar. Lassen-gjengen har fått fornyet håp om å berge plassen på nivå 3.





Mesut Can sikret Skeid-seier på Valle etter sin sene 3-2-scoring, og dermed er Torshov-gjengen tilbake på direkte opprykk.





Egersunds er dog i stand til å true om både direkte opprykk og kvalifiseringsplass etter en ny seier mot Arendal.





Et annet formsterkt mannskap er Brattvåg, som vant sin sjette kamp etter ferien på åtte forsøk. 1-0 på Jæren var både fortjent og sterkt.





Resultat:





Bryne-Brattvåg 0-1

VIF2-Skeid 2-3

Hødd-Vidar 0-1

Vard-Kjelsås 1-3

KFUM-Fløy 3-1

Stjørdal Blink-Nardo 1-1

Egersunds-Arendal 1-0





Tabell:





1 Skeid Fotball 19 38 2 Hødd 19 36 3 Egersunds 19 33 4 KFUM 19 30 5 Arendal 19 30 6 Kjelsås 19 30 7 Bryne 19 29 8 Brattvåg 19 28 9 Fløy-Flekkerøy 19 23 10 Nardo 19 22 11 Stjørdals-Blink 19 21 12 Vålerenga 2 19 20 13 Vidar 19 18 14 Vard Haugesund 19 8

Dramatikken i både topp og bunn av avdeling 2 lever til fulle i det lagene går inn i de seks siste rundene.