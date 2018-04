Slik ender 2. divisjon avdeling 1





Årets to avdelinger har sine klare opprykkskandidater, mens det er ekstremsport å skulle gjette hvem som må ta den tunge veien ned i 3. divisjon. Spesielt gjelder dette for avdeling 2, der 7-8 lag alle kan prestere alt fra å lande på øvre halvdel til å synke som en stein under nedrykksstrek.





Vi begynner med en liten gjennomgang og tabelltips for 2. divisjon avdeling 1.





Her tjuvstartet Odd2 mot Stabæk2 tirsdag, der Skiens-rekruttene vant 3-1 hjemme på Skagerak Arena.





1. Fredrikstad.

Per Mathias Høgmo med "Bummen" som assistent. Det er veldig tungt å komme unna et krystallklart opprykkstips til Fredrikstad, og så handler resten om å få ryddet opp internt i klubben som har et veldig stort potensiale. Fyller stadion om resultatene kommer. Store utskiftninger, men dette skal bli opprykk.





2. Raufoss

Tapte playoff sist sesong for Notodden, og har mistet flere gode spillere i vinter. Forsterkningene er dog spennende og sterke. Kan muligens ta fra Fredrikstad direkte opprykk.





3. Asker

Litt skuffende å ikke ta opp kampen med Hamkam i fjor, og har mistet solide spillere. Dog hentet gode forsterkninger i kategorien klassesigneringer her. Vi tror Asker kan slå nedenfra i år som en outsider til opprykket.





4. Elverum

Ned fra OBOS. Store utskiftninger i troppen med 11 nye inn og flere sterke ut, og kan fort gå høyere enn fjerde plass.









5. Alta

Finmarkshallen aldri noen destinasjon motstandere ser fram til, og Alta kjempet om opprykk til de siste ukene av 2017-sesongen. Pottetett defensivt da, men har mistet flere viktige brikker siden da. Vi tror det blir nok en god sesong i Finmark med Bård Flovik som trener.





6. Hønefoss

En tydelig og viktig trener i Frode Lafton for klubben som gulva totalt etter kollapsen i toppetasjen. Her må vi innrømme vi føler oss usikre, for dette er et lag vi fort tror kan gå høyere enn sjette plass. Kanskje toppstrid lenge. Dog lander vi på en sjetteplass i et felt vi tror det blir jevnt bak Fredrikstad.





7. Bærum

God junioravdeling, høyt toppunkt, kjellerlavt bunnpunkt. Thomas Elsebutangen hentet fra Vålerenga2, og den tidligere Pors-spissen har mye inne på dette nivået. Ballbesittende lag, som ser svekka ut på papiret.





8. Fram Larvik Nummer fire i 2. divisjon i 2017, og nå linkes Sven Göran Erickson inn på eiersida i den ambisiøse Larvik-klubben. Man har satset hardt i Vestfold lenge, men har mistet viktige spillere fra i fjor. Har ressurser til å forsterke, og men ser kraftig svekka ut på papiret før seriestarten mot Nybergsund lørdag. Petter Belsvik en solid trener som går inn i sin femte sesong. Vi tror på en mellomsesong.





9. Grorud Mista trener Rolf Teigen siden i fjor, og hatt en brutal vinter med tunge avganger til Skeid og Kjelsås. Benjamin Gleditch ble igjen etter at Odd og Start ikke signerte han, og erstattene som er signert inn ser bra ut. Det ser dog tynt ut offensivt i forhold til hvem som skal score måla.





10. Moss

Overlegne vinnere i 3. divisjon i fjor med en rekke tunge profiler på laget. Fintspillende lag med ung, dyktig, jordnær og ambissiøs trener. Ikke lykkes med å dra til seg de tunge signeringene med pengestinne konkurrenter. Vi tror Moss merker overgangen til et helt annet nivå, men berger plassen og kråkene bygger videre.





11. Odd2

Vil variere voldsomt i lagoppstillinger, og nivå 3 har blitt et knalltøft nivå for rekruttlaga å klore seg fast. Skiensklubben har mange unge talentfulle spillere, noe som ble vist i fjor med at også Odd3 hang med i 3. divisjon.(Rykka ned) Det som taler for er at Odd2 tradisjonelt stiller jevne lag, og det finnes en del hjemmekamper i denne avdelingen Odd2 bør vinne med et litt mer spisset mannskap. Det er en prioritert oppgave å holde laget på nivå 3. Vi tror de klarer det som et av de siste toer-lag på dette nivået.









12. Stabæk2

Nyopprykka på dramatisk vis i en avdeling Lyn var kjempefavoritter, men som gjorde seg bort mot slutten av sesongen. Nyter godt av en av Norges beste ungdomsavdelinger, der fremtidige eliteseriespillere klekkes ut, og flere av de bygges opp via rekruttlaget. Toppscorer Sebastian Pedersen(Bror til Marcus) er borte fra i fjor. Møter en langt mer fysisk liga enn i fjor, og vi tror det bærer ned igjen for lettbeinte teknikkere.





13. Nybergsund

Som Brattvåg i avdeling 2 er det noe naturstridig over at Nybergsund skal være blant de 60 beste klubbene i Norge. Tabelltier i 2017 uten å blande seg ned i nedrykk, men har trener Jarl Andre Storbæk har mistet flere sentrale spillere siden da. Blir et ungt lag med ballbesittende spillestil i år.





14. Mjølner

Rykket opp fra det som trolig var den svakeste avdelingen i 3. divisjon i fjor uten å være forhåndsfavoritt. Var kruttsterke gjennom hele høsten, men møter nå et helt annet nivå.Har mistet begge sine toppscorere fra i fjor. 14-måls mennene Jonas Simonsen og Børge Henriksen (Åpning for comeback), og har i utgangspunktet en tynn stall. Får en tøff konfirmasjon direkte mot Alta.

PostNord-ligaen er etter tingvedtaket om spissing redusert til to avdelinger. Fra nivå 3 i norsk fotball rykker de tre dårligste laga ned. Vinneren rykker direkte opp i OBOS, mens tabelltoerne i de to avdelingene spiller playoff om retten til å møte lag nr 14 i OBOS. I fjor rykket Nest Sotra og HamKam direkte opp fra 2. divisjon, og Notodden tok den lange veien via playoff.