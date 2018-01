Slo til direkte





Det valget er trolig Odd-trener Dag Eilev Fagermo enda mer fornøyd med etter første treningskamp i 2018. Mot kinesiske Shanghai Sehnxin, åpna Lauritsen like godt målkontoen direkte med to skikkelige goalgetter-scoringer. Treningskampen på La Manga vant Odd uproblematisk 3-1, og nå snakkes det om at Lauritsen muligens er løsningen på eliteserieklubbens spissproblemer. Odd scoret som kjent minst av alle i eliteserien i fjor med sine beskjedne 27 mål på 30 kamper.





I Pors har trener Tommy Svindal Larsen fått 300 000 kroner i overgangssum( Om man skal tro kildene til lokalavisene i Skien/Porsgrunn) i tillegg til en rekke prestasjonsrettende klausuler på sin tidligere toppscorer.





I tillegg har Pors mistet Granit Shala og Atle Thommesen til nabo Tollnes i 4. divisjon. Shala var sist på 15 baller i 3. divisjon i fjor, mens Thommesen var noe mer inn og ut av laget.

På pluss-sida kan Pors notere at juniorene Gulled Omar og Chenar Hama har signert kontrakt med A-laget. Sander Sjøstrøm har kommet fra Odd, Victor Vindfjell fra Vindbjart, og foreløpig siste signering er Daniel Lauritzen. Han scoret 9 mål for byrival Urædd i fjor høst. De rykka som kjent opp fra 4. divisjon, og møter Pors i samme avdeling i år.





Lørdag spiller Pors årets første treningskamp. Mot Sarpsborg08, som trolig sender et ungt mannskap til Porsgrunn. Eliteserielaget møter Häcken på svensk jord. Halsen og Jerv venter de neste to helgene for de blåkledde fra Porsgrunn.





PS!

Pors er spillselskapet Coolbets opprykksfavoritt fra Norsk Tipping-ligaen avdeling 3. I skrivende stund betales 3 ganger innsatsen på opprykk. Hardeste utfordrere med odds i parantes: Vindbjart (3.50), Ørn Horten (4.50), FK Tønsberg (8.00)









Den 195 cm høye spissen Tobias Lauritsen leverte syv hattrick for Pors i avdeling 3 under 2017-sesongen, og landa til slutt på 32 scoringer i serien for tabelltoeren fra Porsgrunn. Hele høsten og inn i det nye året har vært en overgangs-saga fram og tilbake, der Fredrikstad meldte seg på i 12 time med det høyeste budet på 20-åringen. Da var allerede spissen inne i sluttforhandlingene med moderklubben fra Skien, og valget falt på Odd som neste steg i karrieren som altså blomstret opp for fullt i nabobyen Porsgrunn.