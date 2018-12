Sørlandet har opprykksfavoritten

Fløy rykket ned fra årets 2. divisjon avdeling 2, der Flekkerøy-gjengen ble degradert i siste serierunde. Kursen mot retur trenger ikke bli problemfri, men Fløy ser ut som en motivert favoritt fra avdeling 3. Vindbjart kjempet lenge om opprykk fra avdeling 3, der Sola til slutt forsvant fra i toppen. Duoen blir favoritter i en avdeling der det kryr av lag som kan stelle i stand trøbbel for alle på en god dag.





Spesielt spennende blir dette for nyopprykkede Storm fra Skien, som i sin første sesong på dette nivået sendes langt vest. Den veldrevne breddeklubben får seks lang-turer til Rogaland, der to av de kan bli mandagskamper mot 2er-lagene til Viking og Bryne. Herkules fra Skien trakk laget sitt fra 3. divisjon i 2013-sesongen, men lignende forutsetninger.





Ellers er det omtalt et mulig samarbeid mellom Tønsberg og Flint, der sistnevnte skal være satsingsklubben. Dog er ingenting formalisert, og det er vanskelig å se to klubber med samarbeid hevde seg like sterkt på samme nivå. Tønsberg har i tillegg både økonomiske problem å få spillere på kontrakt i avdeling 2. Skulle det ende i at klubben trekker laget, vil Sandefjord2 få plassen tilbake på nivå 4. Det om prosesser ikke tar for lang tid.

Her er det fortsatt ubesvarte spørsmål.





Tro i Sør





Spillselskapene finner også sine favoritter langs bibelbeltet i sør.