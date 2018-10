Sola ser lysende ut





Dermed er det Ørn Horten som følger nærmest etter 2-1 borte mot Urædd. Nok et 1-måls-tap for de nyopprykkede, som ser ut til å få den ene sesongen på nivå 4.





Ørn Horten tar forøvrig i mot nettopp Sola i neste serierunde.





I bunn er Åssiden og Egersund2 begge fortapt, og Urædd har kun en syltynn teori på å berge seg på sikker grunn. Start2 har stilt sterke mannskap over lengre tid, og ser ut til å spurte inn til fornyet kontrakt. Så spørs det om Pors klarer å holde Sandefjord2 bak seg. De blå fra Porsgrunn vest tar i mot nettopp Start2 i neste runde.





Helt trygge kan heller ikke Madla og Staal Jørpeland føle seg tre runder før slutt.





Resultat serierunde 23:

Start2-Vindbjart 4-1

Sola-Sandefjord 5-0

Urædd-Ørn Horten 1-2

Halsen-Donn 0-2

Egersund2-Åssiden 2-2

Staal Jørpeland - Pors 2-2

Madla-FK Tønsberg 2-4









Tabell:





Sola kjørte over et ungt Sandefjord2-mannskap i 5-0-seieren. Samtidig dro et sterkt spurtende Start2-mannskap til med 4-2 hjemme mot utfordrer Vindbjart.